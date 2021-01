Wir - Toxische Corona-Langeweile

Hasenfuß Schwarzenegger - Schöner Wohnen in der Pandemie - Mut zur Glühbirne - Radfahrer und Radsitzer plus: Netzwerk unter Freunden.

Worüber regen wir uns heute denn mal nicht auf, Schatz! - In der 189. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Arnold Schwarzenegger so ein Hasenfuß ist, warum dunkler Lippenstift in Zoom-Konferenzen nicht gut kommt, wie der Wohnpsychologe die Bude aufmöbelt, wann die Trigger aus der Bude fliegen, ob die Turnschuhe von Kamala Harris mehr als ein Gähnen wert sind, ob Zärtlichkeiten mit Pandas gesperrt werden und weshalb gewaltfreier Widerstand das beste Mittel wäre, auch die letzten Tage mit Trump unfallfrei zu bewältigen. Plus: Bürgerspräch mit Schneeschaufel. ​

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de