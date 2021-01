Wir - Die Salat-Meditation

Nur noch ein Gläschen, Schatz! - In der 188. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum wir Donald Trump nicht ignorieren können, warum Weglassen einfacher ist als Verzichten, ob Aufregen für Ablenkung sorgt, weshalb das Zubereiten von Salat eine Meditation sein könnte, warum „Dark“ so lange nachschwingt, warum Olympia ruhig gestrichen werden kann, was so besonders an Jürgen Drews ist und ob eine Woche ohne Alkohol zu den letzten Abenteuern der Menschheit gehört.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de