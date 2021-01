Wir - Schick machen, Musik aufdrehen, aufrechter Gang

Eisbaden, Ingwer und Angora - Bratkartoffeln für die Seele - mehr Gewürze wagen - Mut zur Fröhlichkeit - plus: Jetzt bitte nicht auch noch eine 15km-Debatte.

Ich koch´ Dir was Schönes, Schatz! - In der 186. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob diese stumpfe Laune eigentlich überall im Land herrscht, warum Ingwer jetzt eine gute Idee ist, weshalb die Baumärkte zumindest für ein paar Minuten öffnen sollten, worin das Geheimnis der Angora-Unterwäsche besteht und des frühmorgendlichen Löffelns, warum Silvester viel zu viele Enttäuschungen produziert und wie man die Trigger-Punkte in der Wohnung los wird. Plus: Anleitung für Eisbaden und warme Gedanken.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de