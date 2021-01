Wir - Wieviel Wir, wieviel Ich?

Lustgewinn durch Empörung - Sorry, Juli Zeh - plus ein Geheimnis: Der Januar ist der Monat des verschenkten Sofas.

Das war mein Urologe, Schatz! - In der 185. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Donald Trump eine Empörungslücke hinterlassen hat, weshalb der Begriff „Impfstrategie“ eine ziemliche Flunkerei ist, wo der Baumkuchen geblieben sein könnte, ob eine Ehe radikale Ehrlichkeit verträgt, weshalb wir aus Tamiflu und anderen Wundermitteln nicht so viel gelernt haben, wie man sich pandemiegerecht in der Natur bewegt, welches der beliebteste Hund Berlins ist (Nein, nicht der Dackel), warum Ordnung eine Phantasie bleibt, was man von Kuba lernen kann und warum es nie verkehrt ist, ein paar starke Jungs anzurufen. Plus die Frage: Macht Empören eigentlich abhängig?​

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de