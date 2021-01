Wir - Abenteuer radikale Ehrlichkeit

Sind wir reif für den Thermomix, Schatz? - In der 184. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob radikale Ehrlichkeit eine Beziehung beflügelt oder eher nicht, wie lange sich ältere Herrschaften in enganliegende Sportklamotten zwängen sollten, warum Patent-Milliarden mit Steuergeld gefördert werden, wieso Promis unbedingt dämliche Strandbilder posten müssen, warum “Fertigwerden" und „Gutmachen" zweierlei sind, was so toll am Kochen sein soll, ob Frieren ein Zeichen der Frühalterung ist und wie man Schnecken in Schlangen verwandelt oder umgekehrt. Plus: Exklusive Phantasien zu leistungssteigernden, aber illegalen Präparaten in sehr privaten Momenten.​

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de