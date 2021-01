Wir - Achtung, Impf-Egoismus

Folter Intervallfasten - Warum Weglassen schlauer ist als Verzichten - 83 Millionen Impfexperten - gute Vorsätze werden überbewertet - Marc Aurel weiß Rat - Gelassenheit geht immer - mehr Mut wagen.

Muß ich jetzt auch fasten, Schatz? - In der 183. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob gute Vorsätze zum neuen Jahr eher hilfreich oder nervig sind, warum der Streit ums Impfen den Egoismus beflügelt, weshalb „ausnahmsweise“ ein hinterlistiges Wort ist, wieso eine Minestrone dem Braten vorzuziehen ist, warum das Stürmen der Palme und anschließendes Hinabklettern so anstrengend ist, wie lange sich Intervallfasten wohl durchhalten lässt, weshalb der Panoramablick dem Tunnelblick unbedingt vorzuziehen ist und wieso Gelassenheit und Altruismus immer die richtigen Haltungen sind. Plus: die Heilkraft des physiologischen Seufzens.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de