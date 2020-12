Wir - Knutschen, Feiern, Essen gehen - dürfen Geimpfte das?

Das waren keine Tränen, sondern Zugluft, Schatz! - In der 180. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Geimpfte sich in Geduld üben müssen, warum E-Mobility nicht nur Probleme löst, sondern neue bringt, was der Bundespräsident eigentlich sagen wollte, wie mit streitsüchtigen Mitbewohnern zu verfahren ist, wie eine modernisierte Merkel aussehen könnte (wie Jacinda Ardern zum Beispiel), wie ein Fuchs am Schloß Bellevue heißen könnte, warum Fotosortieren furchtbar emotional werden kann, ob Sportklamotten Bewegung ersetzen, und wie Menschen ticken, die sich für besonders schlau halten, weil sie den Lockdown mehr oder weniger trickreich umgehen. Plus: die wahren Helden der Feiertage.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de