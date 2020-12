Wir - Was tut mir wirklich gut?

Das Werner-Prinzip oder: Die Kraft der Provinz - Hörer Werner berichtet aus seinem beschaulichen Leben in Nordbaden.

Wollen wir nach Tauberbischofsheim ziehen, Schatz? Im Feiertags-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers ihren Hörer Werner, wie er dieses Jahr überstanden hat, wieviel Kraft die Lyrik hat, was von 34 Jahren als Sonderschullehrer geblieben ist, was so sympathisch am Leben in der Provinz ist, wie es sich mit drei Generationen zusammenlebt, warum sich ein Rentnerdasein so privilegiert anfühlt, ob es Querdenker in Nordbaden gibt und wie eine gute Selbstfürsorge aussieht. Plus: der exklusivste Newsletter der Welt.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

