Wir - Querdenken und Leichtglauben

So leichtgläubig sind Querdenker - Licht aus Nazareth - Brokkoli ist toll - schwarze Aioli, verkohle Aioli - Danke, Finanzamt - Warten auf Werner - plus: Wenn die Geister aus der Unterwelt steigen.

Wo ist der Baumkuchen, Schatz? - In der 178. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum die Zuhörenden so großartig sind, ob Tannenbäume Asyl brauchen, warum Querdenker komische Vögel sponsern, was Ecken- von Wandbäumen unterscheidet, wie sich Corona-Kilos wegatmen lassen (leider gar nicht), warum das Finanzamt hilfreich sein kann, was zu tun ist, wenn das Heilige Licht erlischt, wann das große Abnehmen beginnt, warum exotische Vorspeisen praktisch sind und weshalb Doppelkopfspieler so gut Latein können. Plus: Edith ist jetzt geimpft.​

