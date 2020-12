Wir - Wenn der alte Vater plötzlich weint

Ich will doch keinen Hund mehr, Schatz! Im ersten Weihnachts-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Neuköllner Pfarrerin Anja, ob ihr Bezirk wirklich der Vorhof zur Hölle ist, wie Vorurteile zu entkräften sind, warum Deutschland so schlecht über Neukölln denkt, wie Roma sich anstrengen dazuzugehören, was ein spirituelles Startup bietet, warum die Amtskirche so betulich ist und weshalb ein Zoom-Gottesdienst mit über tausend Teilnehmenden durchaus ein großartiges Gefühl des Zusammengehören bieten kann. Plus: Antwort auf die Frage, wie Schwulendisco und Homophobie so nebeneinander existieren.

Anjas Startup: www.spiritandsoul.org/

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts