Wir - Das Rätsel der Weihnachtsgurke

Sollen wir auch mutieren, Schatz?- In der 174. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Alexander Kekulé ein Blender ist, ob Pinscher oder Pernhardiner der passende Pandemie-Hund ist, was der Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen sein könnte, welche Motivation überhaupt ihren Podcast antreibt, weshalb die Pandemie ein Füllhorn der Kreativität bietet, ob wir eher erwachen oder nicht doch noch ein bisschen weiterschlafen sollten, warum nette Worte so wichtig sind (Ossobuco aber auch) und warum der Viren-Darwinismus keine gute Nachricht ist. Plus ultimativer Pandemie-Strategie: Spazierengehen, Kochen, Schlafen und von vorn.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts