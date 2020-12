Wir - Gelassen loslassen

Einfach loslassen - Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost geht es um die hohe Kunst des Loslassens, um Vertrauen und das Geschenk der Gelassenheit: Verlorene Jobs? Loslassen! - Achtsamkeit für Supermarkthelden - Weihnachtsgeschenke? Loslassen! - Rainald Grebes Brandenburg - Diätpläne? Loslassen! - Sachsen umarmen - Früher? Loslassen! - Mythos Dranbleiben - toxische Bekanntschaften? Loslassen! - lebenslänglich midlife crisis - Pläne und Erwartungen? Loslassen! - Live-Meditation - Akademikerfimmel? Loslassen! Plus: Florian Harms, Bernadette La Hengst, und pünktlich zum Heiligen Abend wird auch noch ein neues Verb geboren.

Sind wir normal, Schatz! Im Loslassen-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Corona die Kreativität steigert, warum gute Vorsätze nerven, wieso der Küchenpsychologe losgelassen wurde, weshalb Gähnen von Entspanntheit zeugt, wieso manche Weihnachtskarte ins Altpapier gehört, weshalb Dankbarkeit für Gewesenes so wichtig ist, wie die Familie ausgerechnet in der Krise zusammenwuchs und warum dieses Schuljahr reichhaltiger war als andere. Plus: eine Meditation für Gähnen und Schulterpein.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts