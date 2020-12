Wir - Mut zu guter Laune

Infektion durch Miesepeter - warum sich Negatives so rasend schnell verbreitet - Walking on Sunshine - Folge 172.

Infektion durch Miesepeter - warum sich Negatives so rasend schnell verbreitet - Walking on Sunshine - emotionale Infektion - Coldplay - runter von der Palme - plus: ein ziemlich mittelmäßiger Smartphone-Witz.

Erzähl mir einen schlechten Witz, Schatz! - In der 172. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum schlechte Laune ähnlich ansteckend ist wie ein Virus, welche einfachen Mittel helfen, die Stimmung umgehend zu heben, warum es eine gute Tat ist, andere aufzuheitern, wieso das Schlechte ein so zäher Gegner ist, warum selbst Coldplay erlaubt ist, ob man YouTube-Videos zur Hilfe nehmen darf und wie man eine Glasscheibe zwischen sich und die Miesepeter baut. Plus: Viktor Frankls geheimer Raum zwischen Reiz und Reaktion.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts