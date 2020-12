Wir - Frauen, raus aus der Lockdown-Falle

Geistige Tankstellen - Steinzeit-Ferkel - ruppige Berliner - plus: die revolutionäre Zürich-Formel gegen den Lockdown-Frust.

Bist Du eine Regionalpersönlichkeit, Schatz? In der 171. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Frauen auch in diesem Lockdown wieder die Mehrleistenden sein werden, welche Merkmale eine Regionalpersönlichkeit auszeichnen, warum die Zürich-Formel Wunder wirkt gegen Lockdwon-Launen, ob Ted-Talks zu mehr emotionaler Stabilität führen, warum die Menschen im Norden reizbarer sind und wie eine Wanne-Eickel-Formel wohl aussehen könnte. Plus: ein Nasenbär.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

