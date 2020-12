Wir - Der Baumarkt ist systemrelevant

Shoppen oder Nicht-Shoppen fürs Vaterland? - Hamster und Meditation - Mandalas und Mantelpaviane - Erwachen und Erdmöbel - Singen und Spazierengehen - Herzmomente und Picknick plus: ein weihnachtliches Duett.

Ich muss rasch noch mal zum Baumarkt, Schatz! - In der 170. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Renovieren besser ist als Vegetieren, ob der Lockdown Besinnlichkeit schafft, was von Tübingen und Taiwan zu lernen ist, ob wir nun fürs Deutschland shoppen sollen oder nicht, warum der Staat nur toll ist, wenn er spendiert, was Volkswirte mit Voodoo-Priestern gemeinsam haben und freuen sich, endlich wieder abends um die Häuser zu ziehen. Plus: eine Extraportion LaLaLaLametta.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts