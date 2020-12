Wir - Fünf Regeln guten Schenkens

Corona-Demos als Superspreader? - Ideologiefallen - die Sätze des Jahres - Kerzen anstarren plus: Verlosung einer Dose exklusiver Schöneberger Lockdown-Luft (kann Spuren von Glühwein-Aroma enthalten).

Wir machen einen Hundeverleih auf, Schatz! - In der 169. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was „Perkolation“ bedeutet, wie sinnig die Glühwein-Debatte ist, ob Ekel einer höheren Weisheit folgt, was wirklich gute Geschenke ausmacht, wie Wahlverhalten und Infektionen zusammenhängen, ob Wildschweine fürs Foto lächeln, wie das Verhaltens-Immunsystem funktioniert, ob man Corona-Gegner als erste zur Impfung schicken sollte, ob ein Hund vielleicht doch hilft und warum man einfach vier Wochen lang eine Kerze anstarren könnte. Plus: Berliner Luft zu gewinnen.

