Wir - Die Kunst des Vergebens

Radikale Selbstazeptanz - Dämonen umarmen - Engelchen und Teufelchen - Wunden heilen - Rache ist nicht süß - das ABC des Freundeskreises - Macht der Liebe, Liebe zur Macht plus: ein hawaiianisches Vergebungsritual.

Leg´ die Knarre bitte weg, Schatz! Im Frieden-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was die Bedingungen sind, um wirklich Frieden mit sich und anderen zu schließen, welche Dämonen zu umarmen sind, warum Vergeben vor dem Frieden kommt, wie lange alte Geschichten nachwirken, was wir von Asterix lernen können (Es gibt kein Alesia!), wie das ABC-Schema in Freundeskreisen funktionieren kann und warum radikale Ehrlichkeit manchmal schwierig, aber oft hilfreich ist. Plus: die Bitte um Geduld, denn Vergeben ist ein Prozess.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

