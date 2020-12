Wir - Wilde Träume

Die Kanzlerin gibt alles - sind AfD-Hochburgen auch Covid-Nester? - plus eine sensationelle Entdeckung: Das Parkett hat eine Maserung.

Ich habe Dich mit dem Staubsauger betrogen, Schatz! - In der 167. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob ein neues Haushaltsgerät in C-Zeiten die Laune hebt, ob eine weiche Kanzlerin ihre Autorität verliert, ob grüne Minister über die Autobahn heizen sollten, weshalb in Deutschland niemand verhungert, der sich erlauben kann zu hamstern, ob uns die verrückten Träume Sorgen machen sollten, wieso die Panda-Strategie gegen Kältestress nicht zum Nachmachen geeignet ist und ob AfD-Hochburgen auch Infektionsnester sind. Plus: Aquavit, Grappa, Rum - die ultimative Gurgel-Beratung.

