Wir - Feiert Eure Freunde

Worauf wartet ihr denn noch? Nun verkündet endlich den harten Lockdown - wie würden Corona-Genesene Weihnachten begehen - schneller Journalismus, langsamer Journalismus - plus: ein Ausflug ins Protest- und Gebührenparadies Sachsen-Anhalt.

Ich schenke Dir einen Iltis, Schatz! - In der 166. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie lange es noch bis zum harten Lockdown dauert, wie sich wohl die Mitarbeitenden einer Intensivstation ein verantwortungsvolles Weihnachten vorstellen, weshalb ein Brief von Amy so wertvoll ist, weshalb die Gebührendebatte so schwer zu führen ist, warum es glücklich macht, gute alte Weggefährten anzurufen, wieso Sonderregelungen die Pest sind, ob Telegram eine Geldmaschine für Hetzer und braunes Gesichtswasser zu empfehlen ist. Plus: ein bißchen journalistische Nostalgie..

