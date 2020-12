Wir - Mut zum Loslassen

Zeit für radikale Ehrlichkeit - misstrauisch unterm Tannenbaum - nehmt nette Botschaften auf! - plus: eine gerade noch verhinderte Niesattacke und ein miserabler Haiku.

In der 165. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob der Bundespräsident seine Weihnachtsansprache nicht vorziehen sollte, wo die Spatzen nisten, wie freiwillige Vorquarantäne funktionieren kann, ob Mathieu oder Piaf als „Spatz von Paris“ galten, was eine Halskrause so alles mit sich bringt und warum es gerade jetzt eine gute Gelegenheit wäre, Verletztheiten einfach hinter sich zu lassen. Plus: Urlaub macht jetzt auch keinen Spaß.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

