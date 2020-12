Wir - Ich-Freiheit oder Wir-Freiheit

Influencer als Impferklärer - Gerhard Richter - Helene Fischer - plus: eine Villa für das neue Kunstwerk - Folge 164.

50 Shades of Freiheit - Gerhard Richter - Helene Fischer - Influencer als Impferklärer - plus: eine Villa für das neue Kunstwerk.

Sollen wir Weihnachten und Ostern einfach tauschen, Schatz?- In der 164. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sich Weihnachten nicht vielleicht in den April schieben läßt, ob Show-Impfungen für Promis positiv auf die Bürger wirken, warum Ich-Freiheit vulgär und Wir-Freiheit sozialverträglich ist, warum die Langsamkeit ihre Reize hat, ob ein harter Lockdown auch gegen Corona-Demos hilft und ob das Wohnzimmer groß genug ist für das neue Bild von Gerhard Richter (Lösung: ist es nicht). Plus: Eine Extraportion Gelassenheit für die unsicheren nächsten Wochen.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

