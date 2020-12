Wir - Wunderwaffe Demut

Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost geht es um die hohe Kunst der Demut und die Kraft der Bescheidenheit: Ist Demut das neue „nachhaltig“? - Sklave und Herrin - Alesia, Asterix und Vercingetorix - die überschätze eigene Wichtigkeit - das Röhren der Rasenmäherpiloten plus: eine Live-Geburt, also fast.

Natürlich, Schatz! Aber gern, Schatz! Im Demut-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich Demut trainieren lässt, warum Bescheidenheit auch giftig sein kann, was wir von Willy Brandt lernen können, ob „Leisigkeit“ eine neues deutsches Wort ist, ob Fetischfreunde eher Demut oder Demütigung bevorzugen, was Maskentragen mit Demut zu tun hat und warum Corona-Demos von ziemlich vielen großen Egos bevölkert werden. Plus: das Konzept der Big Five.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

