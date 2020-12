Wir - Fesselspiele mit Lametta

Das Geheimnis der Viruslast - weihnachtlicher Familiendruck - Männer machen kurze Sätze plus: der mysteriöse Eierschneider - Folge 161.

Das Geheimnis der Viruslast - das Protest-Paradox - weihnachtlicher Familiendruck - Männer machen kurze Sätze plus: der mysteriöse Eierschneider.

Bitte keine elektrische Eisenbahn, Schatz! - In der 161. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Protest manchmal auch das Gegenteil der guten Absichten bewirkt, warum Nacktmulle ideale Forschungsobjekte für Immunologen sind, weshalb das Kuschelhormon Oxytocin Männer säuseln läßt, wie das Partnerschaftspassiv funktioniert, ob Fesselspiele mit Lametta funktionieren und warum sich Joe Bilden mit so vielen Frauen umgibt. Plus: ein Lob der Medien, der meisten jedenfalls.​

