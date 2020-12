Wir - Schnelltest im Fetisch-Klub

Erst Kitkat, dann Kirche, Schatz! - Bauern, die wie Habeck klingen - Schutzraum Psychiatrie - Spucken und Superspreaden - Wahrheit oder Gicht - Vaterländischer Verdienstorden - der vielversprechende K-Wert - ungeimpft im Stadion plus: Zungenbrecher und Gubener Geheimnisse.

Was steckt hinter dem neuen Strategie des Backward Tracing? - In der 160. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob der R-Wert noch zeitgemäß ist, warum niedrige Fallzahlen so wichtig sind, was Omi und Opi wohl sagen, wenn sie zum Schnelltest in den Kitkatklub bugsiert werden, ob Wahrheit oder Pflicht schlimmer ist, weshalb eine feuchte Aussprache das Superspreaden begünstigen könnte, warum der Bär es gut hat und was das Faszinierende an wetterfesten Wollfilzhüten aus Gubener Produktion ist. Plus: Rosemarie und der Verdienstorden in Bronze.

