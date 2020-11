Wir - Abenteuer Schnelltest

Wir schenken uns nichts, Schatz! - die Insel der Unwilligen - Lockdown light als Dauerzustand? - Weihnachtsmuffel oder Weihnachtsfan plus Geschenke mit C.

Warum Weihnachten wichtig ist - In der 159. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum ein idiotensicherer Corona-Schnelltest entweder zum Heulen oder zum Würgen ist, warum das Weihnachtsfest diesen unausrottbaren Zauber birgt, was die Preußen an den Niederländern so toll fanden, ob statt des Baumes mal was Lustiges ins Wohnzimmer kommt, wie man Rotkohl möglichst kompliziert anfertigt, weshalb die elenden Zahlen nicht sinken, wie man das Dilemma mit den Eltern über die Festtage lösen kann und ob es möglich ist, alle vier Kerzen des Adventskranzes gleichmäßig abzubrennen. Plus: ein höchst geheimnisvolles Buch über Johannes Kepler.

