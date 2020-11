Wir - Kein Applaus für Regelbrecher

Sprengstoff Impfstoff - Frag den Dalai Lama - Gutes tun, Klappe halten - vom Ich ins Wir kommen - warum Rezo wirklich wichtig ist - Wer ist Major Biden? - plus: ein Lob den vielen stillen, tapferen Normalos.

Der Abfluss ist verstopft, Schatz! - In der 157. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum plötzlich an allen Ecken der Wohnung Reparaturen anfallen, was der jüngste Glücksmoment war, weshalb Helfen gesund ist, ob Skifahren ein Grundrecht ist, warum Regelbrecher gefeiert und Normalos ignoriert werden, ob Corona-Leugner beatmet werden sollten, warum die kommenden Impfungen für viel Ärger sorgen könnten und wieso frische Bettwäsche so glücklich macht. Plus: Warum Sofa-Revolutionen nie funktionieren.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

