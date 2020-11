Wir - Endlich: Professor Drosten mal nicht Erster

Kommt ein Zyklop zum Augearzt - Danke, Karl Dall - Kontaktlistentricksereien - Blödeln für den Weltfrieden - das neue Zauberwort „vulnerabel“ - Atomkraftwerkbaukasten von Hoppenstedts plus einen ganz herzlichen Dank an Werner.

Keine falschen Tabus, Schatz! - In der 156. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Zeitung zum Frühstück das Radio ersetzt, warum eine Covid-Erkrankung oft verschwiegen wird, warum Waschbären keine Chance gegen ehrliche Geschichten haben, was wir Karl Dall zu verdanken haben, wie die beiden anderen Bandmitglieder von Insterburg & Co hießen, weshalb zielgerichtetes Spazierengehen heilsam ist, wie die Turnschuhe in die Nordsee kamen, was arrogante Großstädter mit einem Böllerverbot zu tun haben und wieso Adventskalender keine guten Weihnachtsgeschenke sind. Plus: Professor Drosten gewinnt mal nicht.

