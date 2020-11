Wir: Unsere kleine Quarantäne

Sorry, Jana aus Kassel! - Hochmut und Fall - das große Ganze und die Liebe zum Detail. Folge 155 des Mutmach-Podcasts.

Sorry, Jana aus Kassel! - Hochmut und Fall - das große Ganze und die Liebe zum Detail - das Prinzip Bildungsbürokratie - Knallköppe und Feinstaub - plus Annalena Baerbock und dieser Dings.

„Mehr haben Sie nicht zu bieten?". In der 155. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Claus Kleber gedopt war, wer eigentlich unbedingt böllern will, warum der Ortolan ein komischer Vogel ist, weshalb Hochmut keine gute Antwort auf Janas Hochmut ist, ob die Polizei vielleicht Recht hat, wie sich die erste kleine Quarantäne anfühlt und ob eine dekadente Badewanne hilft. Plus hoch unmoralische Frage: Sollen wir zu Weihnachten heimlich wegfahren?

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

