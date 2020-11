Wir: Die gefühlte Sophie Scholl

„Ich bin jetzt Stauffenberg". In der 154. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost rätseln die Schumachers, wie sich eine junge Frau allen Ernstes wie Sophie Scholl fühlen kann, warum ein Schlachtfest lehrreich ist, wie gruselig sich der Lockdown in Paris anfühlt, warum die Schweden mit dem Prinzip Verantwortung in der Sackgasse gelandet sind, wieso über Politik immer häufiger als Sport-Event bereichert wird, wie man Querdenker-Aussteiger willkommen heißt und warum Bürger viel häufiger an Entscheidungen beteiligt werden sollten, vorausgesetzt, sie meinen es ernst. Plus: Die Frühfeministin Sidonia Hedwig Zäunemann.

