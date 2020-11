Wir: Wut - ein unterschätztes Lebensgefühl

Die bisweilen giftige Kraft der Wut: Woher kommt sie - Wie gehen wir damit um - Frauenwut und Männerwut - Kontrollwahn und Kontrollverlust - Gefühle in Giftfässern - Wutpolitiker und Wutbürger - Wut und Frieden - und einfach mal den Baum anbrüllen.

Wut erkennen, Wut umarmen: In Folge 153 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wo die tieferen Ursachen für Wut liegen, warum wir manchmal so schnell auf die Palme gehen, welche Trigger die Wut auslösen, wie wir unsere Wut umarmen, ob das gute Porzellan von Mutti wirklich dran glauben muss, warum Wut Grenzen zieht und weshalb Wut sich anfühlt wie ein Sack Brausepulver. Plus: Warum viele Männer so schlecht mit Gefühlen umgehen können. ​

