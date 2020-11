Wir - Warum die Kanzlerin einen Psychologen braucht

Die Polarisierungsmaschine der Extremisten - nicht jede Petition stammt von Robin Hood - wehmütigen Erinnerungen an früher (2016) - die Macht der Irrelevanz - und eine Extraportion Parlaments-Erkläre.

Die Tricks der Corona-Krawalleros - In der 151. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum bescheuerte Nazi-Vergleiche so attraktiv sind, weshalb der Bundestag unbedingt langsam arbeiten soll, wie sich Gespräche aus der Polarisierungsfalle manövrieren lassen, warum Journalisten bisweilen auch einen Schubs brauchen, wie weit eine Rauhautfledermaus fliegen kann, wie lang vorbei sich selbst die jüngste Vergangenheit anfühlt, ob sich bei offenem Fenster zum Hof gut dinieren läßt und warum Doppelkopf so sexy macht. Plus: Xi Xuanwu.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Podcast-Empfehlung zu Grundgesetz und Pandemie: https://detektor.fm/politik/grundgesetz-podcast-bonus-corona-und-die-verfassung-teil-2

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts