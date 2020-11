Wir - Das Positive der Pandemie

Warum so unordentlich, Schatz! - die Grenzen des Protests - die ersten und nicht immer tollen Reiseerinnerungen - Macht und Gefolgschaft - Wunderwerk Stimme - die Seele der Frau - Raubritter, Wohltäter und eine Extraportion Heimat.

So vermeiden wir den Tunnelblick: In Folge 150 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob eine Regierung verständlicher kommunizieren kann, warum wir das Erben abschaffen sollten, ob man an der Stimme eine Infektion erkennen kann, was Frau von W. über die Seele der Frau zu berichten weiß, wie mit gespaltenen Freundeskreisen umzugehen ist, ob das Corona-Geraune lauter wird, und warum das Schreibtischaufräumen wirklich eine erfüllende Lebensaufgabe ist. Plus: eine kleine gefühlvolle Lesung.

