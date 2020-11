Wir - Und jetzt auch noch das Seoul-Virus

Heroin frei Haus geliefert - In der 149. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie lange die Schulen wohl durchhalten, ob Trump absichtlich ergraut, warum das Geraune zunimmt, wie realistisch Massen- oder Schnelltests sind, wie Ratten uns das nächste Virus bringen, ob man Corona für das Böllerverbot an Silvester dankbar sein darf, ob die Corona-Clips der Bundesregierung wirksam sind und dass sie viel zu lange auf die nächste Twitter-Empörung gewartet haben. Plus: Karl Valentin.

