Wir - 7 Strategien für glückliche Beziehungen

Du bist der bessere Mensch, Schatz! - Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost geht es um die Kunst guten Kommunizierens: Sag was Du wirklich willst.

So vermeiden wir Corona-Zoff: In Folge 148 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wo die tieferen Ursachen für Streitereien liegen, was Gespräche zwischen Tür und Angel damit zu tun haben könnten, ob die Strategien von Watzlawick, Gottmann, Rosenberg oder Schulz von Thun nützen, warum wir alle vier Ohren und vier Lautsprecher haben, wie man Elefanten verscheucht, warum jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat, wie wir unsere Bedürfnisse artikulieren, was Socken im Bad mit Lippenstift in der Küche zu tun haben und welche Strategien für gelingende Beziehungen wirklich helfen. Plus: die wichtigsten Regeln der gewaltfreien Kommunikation.

