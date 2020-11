Wir - Das Grünkohl-Mysterium

Bist Du nicht die Tochter von Dschingis Khan, Schatz? - darf man Corona-müde sein? - Wibke - Gleichmut - der Tod, der auf der Klinke lauert - Stefan - Verweildauer - Knacker, Kassler, Bregen oder Mettwurst zum Grünkohl? - mehr Aufmerksamkeit für die Gesundheitsarbeitenden - Seneca - Labore loben - Migrantenfragen und eine Extraportion Ausgelassenheit.

Özlem oder Irmgard - nichts, was egaler wäre. In der 147. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob wir uns gerade Corona-Müdigkeit erlauben dürfen, warum eine überraschende Einladung zum Grünkohl heilsamer ist als ein Wellness-Wochenende, was die beste Fleischbegleitung zu eben diesem Grünkohl ist (Sorry, Vegetarier!) - ob der Einstieg ins Maskenketten-Geschäft lohnt, weshalb wir den Laboren viel zu wenig danken und allen anderen Gesundheitsmalochenden auch, wieso Spenden glücklich macht, warum Wibke und Stefan super sind, und ob Beate Uhse eine Art von Schriftstellerin war. Plus: Seneca, Christian Ulmen und ein leicht versautes Gedicht.

