Wir - Merken: Uğur Şahin und Özlem Türeci

Uğur Şahin und Özlem Türeci, die neuen deutschen Superstars - ob der Impfstoff funktioniert? - Sollen wir „BNT162b2" als neues Passwort nutzen? - Viktor Frankl - Stolpersteine - Marcel Reich-Ranicki - ein Kasten Champagner - Wochenendsport mit Wolfgang Schäuble - Drachensteigen lassen - Heldin Jil Biden - Studenten retten Hotellerie - kontaminiertes Wohnen - gut, dass Trump keinen Impfstoff präsentiert hat und eine Extraportion Gen-Analyse.

Die wunderbare Impfstoff-Story - In der 146. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was gewesen wäre, wenn Donald Trump einen Impfstoff präsentiert hätte, inwieweit der deutsche Vorerst-Erfolg der Integration hilft, wie sich das Leben in einer historisch belasteten Wohnung anfühlt, wie man einen Kasten Champagner gewinnen kann, woher Wolfgang Schäuble die Kraft für sein Handbike nimmt und stellen fest, dass Uğur Şahin und Özlem Türeci ganz normale deutsche Namen sind. Plus: Marcel Reich-Ranicki.

