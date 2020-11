Wir - Von Michelle Obama lernen

Wie überstehe ich einen Shitstorm, Schatz? - wenn die Stämme sich bekriegen - Viktor Frankl - Hitze aushalten - Philipp Hübl - in Sicherheit bringen - Amartya Sen - Streiten lernen - Madame Tussaud - erstmal spazieren gehen - Dollar-Demokratie - Empörungsdetox trainieren - plus eine Extraportion Kamala Harris.

Was Licht geben soll, muß Hitze aushalten - In der 145. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum vermeintlich Progressive genau dieselben merkwürdigen Umgangsformen haben wie die anderen, wie sich ein Shitstorm auf- und wieder abbaut, warum wichtige Themen für Befindlichkeiten geopfert werden, wie Kamala Harris den Aufstieg geschafft hat, ob eine Dollar-Demokratie eigentlich noch demokratisch ist, warum Empörungsdetox mal gut täte und warum unversöhnliches Stammesdenken gerade so im Trend ist. Plus: Viktor Frank und Philipp Hübl..

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

