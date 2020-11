Podcast Wir - Was macht der Dalai Lama im Stau?

Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost trainieren wir Geduld: Los, Freu Dich! - Siebecks Ochsenschwanz - Von den Stoikern lernen - und von Joe Biden auch - die Kunst der Impulskontrolle - Gretas geduldige List - der Marshmallow-Test - 50 Shades of Kartoffel - Deutschrock mit Novalis - warum Mantras wütend machen - und ein Rat von Senta Berger.

Wie kann ich Geduld lernen, Schatz! Im großen Geduld-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich Geduld trainieren lässt, warum Hektik zu mehr Unfällen führt, wie ein erotisches Geduldspiel aussehen kann, ob Novalis schon Elastizität kannte, welches Projekt besonders gut für das Geduldstraining ist, ob Freupflicht und Streupflicht zusammenhängen, warum Farbe immer so langsam trocknet, was Marshmallows mit Geduld verbindet und warum Haben, Haben, Haben auf eine eher mäßige Impulskontrolle hinweist. Plus Bonus-Hintergrundgeräusch: die schleudernde Waschmaschine. .

