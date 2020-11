Wir - Au weia, noch mal Trump?

Gewinnt Trump tatsächlich? Das große superaktuelle Wahl-Spezial aus dem Schlafanzug: Wie konnte das passieren? - war Corona gar nicht so wichtig?- war Biden doch der falsche Kandidat? - wie geht es weiter in und mit den USA? - hatte Trump die besseren Mathematiker, Juristen, Trickser? - was wird der nächste Cambridge-Analytica-Skandal? - warum holte Trump fast alle Swing States? - plus: die erste Transgender-Senatorin aus Delaware.

Wie konnte das passieren, Schatz? In der 141. brandaktuellen Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers noch im Pyjama, ob die Amerikaner alle doof sind, ob da nicht zwei völlig unterschiedliche Staaten parallel gewählt haben, warum wir Donald Trump fortgesetzt unterschätzen, ob die Nato jetzt ein Problem bekommt, ob Trump die besseren Mathematiker und Trickser im Team hat, wieso Moral und Charakter keine Wahlen gewinnen, und ob die alte Bohlen-Strategie „Dreistigkeit und dicke Hose" nicht doch ein ziemlich zuverlässiges Erfolgsrezept sind.

