Wir - Emotional gestärkt in den Lockdown

.Es geht wieder los, Schatz! - Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost bereiten wir uns seelisch auf die nächste Runde Lockdown vor: die drei wichtigsten Regeln - Trump-Diät - weniger Alkohol - noch weniger Drama - mehr Halvorsen - schwelende Konflikte behutsam lösen - nicht überplanen - toxische Worte vermeiden - das elende Pflichtbewusstsein im Zaum halten - Zeit zum Reden nehmen - einfach mal die Klappe halten - und ein Corona-Witz.

So vermeiden wir den Corona-Blues: Im großen Lockdown-Vorbereitungs-Spezial ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was sie aus dem ersten Lockdown übernehmen und was nicht, welche einfachen Regeln die Quarantäne erleichtern, wie die Frau vom Dalai Lama heisst, welche toxischen Worte wir unbedingt vermeiden sollten, wie sich schwelende Konflikte mit einer einfachen Methode lösen lassen, warum gute Kommunikation Zeit braucht, warum Heulen manchmal hilft, wie wir die Einsamkeit vermeiden und was die Stoiker sagen. Plus Bonus-Hintergrundgeräusch: die schleudernde Waschmaschine.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

