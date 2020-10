Wir - Was Drosten wohl zu Schiller sagt

Jetzt muss Professor Drosten auch noch Schiller lesen - haben die Schweden doch recht? - der neue Star ist ein Lüftungsprofessor - Was haben wir seit März gelernt? - Ermahnungsverschleiß - Schocklüften mit der Kanzlerin - die komplizierteste Corona-Ampel der Welt steht in Berlin - wenn Schüler ihre Lehrer unterrichten - Maske auf, Maske runter - sind Sportreporter eigentlich Schriftsteller? - Merz oder Merkel? - die Macht des Weibes (Schiller) plus: Opas mit Hoolahoop-Reifen.

Macht Angela Merkel weiter, Schatz? In der 137. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was ein Wellenbrecher-Lockdown hilft, ob Sportreporter Schriftsteller sind, warum Tanzen gegen Corona-Blues hilft, was Professor Drosten bei seiner Schiller-Rede sagen wird, warum wir Lüftungsprofessoren so lange übersehen konnten, weshalb die Kanzlerin langsam mit Ermahnungsverschleiß rechnen sollte, warum Corona ein unsoziales Biest ist, weshalb ausgerechnet in Berlin die komplizierteste Corona-Ampel der Welt ihren Dienst tut, wie Schüler ihre Lehrer erziehen und ob die Eigenverantwortungs-Strategie der Schweden vielleicht doch ganz klug war.

