Wir - Nächste Runde Lockdown

Wie lange noch bis zum Lockdown? - Im großen Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost bereiten wir uns auf die nächste Runde Zuhausebleiben vor: Warum Freundlichkeit jetzt besonders wichtig ist - weshalb wir Teil von Problem und Lösung sind - was wir aus dem Frühjahr gelernt haben - weshalb wir unbedingt Nachrichten-Diät halten sollten - mehr schlafen - neue Pläne - echte Heldinnen - radikale Realitätsakzeptanz - Umgang mit Meckerern - schwarzes Tütchen, grünes Tütchen - nicht wieder Balkonklatschen und - psst streng geheim - eine weltexklusive Verschwörungstheorie: Donald Trump ist womöglich nur eine Marionette des Silicon Valley.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

