Wir - Drostens Prognosen passen

Lokaler Lockdown in Berlin? Guter Scherz! - Liebesgrüße aus Bulgarien - Drostens starke Prognosen - Radfahren mit Maske? - Autofahren jetzt auch? - Hunde leihen für die Extraportion Ausgang - Trump verliert, Klima gewinnt - Heizpilze für den Regenwald - wie verflüchtigt sich so ein Aerosol - Augen auf beim Homedrinking - mehr Savanne wagen plus: drei druckfrische Empathie-Bücher zu gewinnen.

Vorbereiten auf den Lockdown: In der 133. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Hamstervorräte vom Frühjahr noch gut sind, ob sich die große Wegschließe noch verhindern lässt, ob Querdenker ein Beatmungsgerät brauchen, was den Huni Kuin wirklich hilft, ob sich Heizpilze in Freudenspender verwandeln lassen, wie gut die Prognosen von Professor Drosten sind und wie sich das Homedrinking diesmal in Grenzen halten lässt.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts