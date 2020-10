Wir - Empathie mit Jesper Juul

Empathie ist der kostbarste Rohstoff der Menschheit: Das große Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost zum Thema Empathie und Familienglück mit Therapeutin und Autorin Mona Kino (aktuelles Buch: „Zeit für Empathie“): Warum Empathie Zeit braucht - warum Wut ein Kind der Eile ist - warum wir erst für uns sorgen sollten und dann für andere - rauf auf die Palme - und wieder runter - Kinder und Bettwäsche - das Bergexperiment - Ich- und Du-Botschaften - Schreien steckt an - was Kinder wirklich brauchen - von Dänen lernen - das innere Pentagramm - was Kinder wirklich leisten - wenn das Herz nur Ruhe will und gute Gedanken von und für Jesper Juul.

Warum bist Du auf der Palme, Schatz? - Im großen Wochenendspezial "Empathie“ fragt Suse Schumacher die Empathie-Expertin Mona Kino, warum Empathie der Klebstoff zwischen Menschen ist, wie sich die Kommunikation in der Familie verbessern läßt, was es mit dem Pentagramm der Empathie auf sich hat, was wir von Dänen wie Jesper Juul und Peter Høeg lernen können, was Kinder wirklich leisten, wenn sie mit Erwachsenen versuchen klarzukommen, was das Herz wirklich will und warum wir uns endlich mal wieder etwas mehr Zeit gönnen sollten, wenn wir Wut vermeiden möchten. Folge 133 des Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost.

