Wir - Wie ticken Corona-Denunzianten?

Fühlt sich dieser Oktober schlimmer an als der März? - Pest und Positives - jede Straße bekommt eine eigene Maskenregel - immun gegen Vorurteile - Godwin's Law - Corona-Porno - Weiden am Elend - wenn Blauwale lesen - das Motivations-Paradox - wir wollen Ischgl zurück - das Bernsteinzimmer plus: eine Extraportion Geschichte.

Die gute, alte Ischgl-Zeit: In der 131. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Pest auch positive Effekte hatte, welche Frau Boris Johnson vor sich her treibt, ob demnächst jede Straße ihre eigene Maskenregel bekommt, wie mit Corona-Denunzianten zu verfahren ist, warum die Ostbezirke Berlins deutlich weniger infiziert sind, ob sich Menschen am Corona-Elend weiden, weshalb vom Motivations-Paradox die Rede ist, was es mit Godwin's Law auf sich hat und warum sich dieser Oktober irgendwie bedrohlicher anfühlt als der März.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts