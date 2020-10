Wir - Wer ist dieser Wendler?

Wer ist dieser Wendler, von dem alle reden? - Würgen beim Corona-Abstrich - endlich Babylon Berlin III - der Reiz der Golden Twenties - Eier auf Polizisten - Drogen und Verfolgungswahn - Sperrstunde und Menschenrechte - sind Kneipen systemrelevant - die Erotik des Hausbesetzers - Yoga und Esoterik - eine literarische O-Schwäche und Tony Marshall, Leo di Caprio, Stephen King, Osho und Otto.

Deutschland vor der Wendler-Wende? - In der 130. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Fans dem Wendler Richtung Alufraktion folgen werden, warum beim Corona-Abstrich bis ins Hirn vorgestoßen wird, weshalb Hausbesetzer vorübergehend erotisch sein können, welche Kollateralschäden die Sperrstunde mit sich bringt, warum die dritte Staffel von Babylon Berlin den Herbst rettet, ob ein Leben in den Goldenen Zwanzigern attraktiv gewesen sein kann, was Oho und Otto gemeinsam haben und wie Drogen und Verfolgungswahn zusammenhängen.

