Wir - Die Kunst des diskreten Hustens

Wie Trump uns alle in seine Story zwingt, Chancengleichheit für Wirte und ein mehrfach verwirrter Gatte: Folge 128 des Mutmach-Podcasts

Wie Trump uns alle in seine Story zwingt - wenn Realität und Fiktion verschwimmen - der J.R. Ewing der Welt - notwendige Zigaretten - Regieren aus dem Hotspot - in Kreuzberg herrscht elastische Ideologie - Schleswig-Holstein boykottieren - Chancengleichheit für Wirte und ein mehrfach verwirrter Gatte.

Das war nur ein Räuspern, Schatz! - In der 128. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich husten lässt ohne dass alle Umstehenden zusammenzucken, warum wir dem US-Präsidenten auf den Leim gehen, warum Hilfe von Soldaten so schwer anzunehmen ist, wie sich aus der Quarantäne regieren lässt, ob wir Schleswig-Holstein zurückboykottierten sollten und welche fünf Hindernisse der Dalai Lama im richtigen Leben identifiziert hat. Plus: zwei Freikarten zu gewinnen.

