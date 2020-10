Wir - Das Ende der Corona-Lässigkeit

Hilfe, wir leben in der roten Zone - Was kann man Trump glauben - Infizierung als Wahlkampfmasche - Folge 127 des Mutmach-Podcasts.

Hilfe, wir leben in der roten Zone - Abenteuer Buchenwald - Mythos Ostfrau - bellende Rehe - Was kann man Trump glauben - Infizierung als Wahlkampfmasche - Einladung zum Schlachtfest - bis zu den Knien im Blut - Mashashu...nee...Massatsu...nee…Massatshutste...egal, dieser Staat da in Amerika und: der Fluch einer Power-Point-Präsentation.

Wann wird unser Viertel abgeriegelt, Schatz? - In der 127. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welche Farbe der Hut von Thomas Mann hat, rätseln, ob und was man dem Corona-Präsidenten Trump eigentlich glauben kann, fragen sich, was die steigenden Zahlen in den Berliner Innenstadtbezirken bedeuten, ob ein Alkoholverbot Sinn macht, versuchen sich daran, „Massachusetts“ auszusprechen, enthüllen den Mythos der Ostfrau, sorgen sich um das Pantanal und finden Trost beim Dalai Lama.

