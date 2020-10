Wir - Diese verflixte Internet-Sucht

Pest, Fluch, Droge: Wie uns das Internet in Zombies verwandelt - das große Wochenendspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost zum Thema digitale Giftschleudern: Warum wir fürs Internet umsonst arbeiten - Wildwest und Internet - wie süchtig sind wir wirklich - Recht am eigenen Post - die teuflischen AGB - Atomkraft und Internet - Warum EU-Kommissarin Vestager eine Heldin ist - die leeren Versprechen des Digitalen - Trauma auf dem Hbf Dortmund - Idiotie und Internet - Nutz- und Schmutznetz - hässliche Krawatten - aus Mist Milliarden machen und eine kluge Anmerkung von Chef-Stoiker Marc Aurel.

Bist Du online-süchtig, Schatz? Im großen Internet-Spezial fragen sich die Schumachers, ob sie ohne Internet leben könnten, wie die Tricks der Datenkonzerne funktionieren, ob Dildos unbedingt im W-Lan sein müssen, was gegen Fake-Mails zu tun ist, warum sich Trottel plötzlich für Experten halten, wie groß der digitale Gruppendruck wirklich ist, warum wir endlich Besitzer unserer eigenen Daten werden sollten, weshalb sich das Böse so schnell verbreitet, was es mit der Geheimwissenschaft Captology auf sich hat, warum wir immer wieder auf leere Versprechen hereinfallen, was das Internet mit Atomkraft zu tun hat und warum Google Chefredakteur der ganzen Welt ist. Folge 126 des Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost.

