Wir - Corona-Darwinismus

Herbstoffensive gegen Corona - das fürchterliche TV-Duell Biden-Trump - Wenn Benehmen als Qualifikation ausreicht - die Leiden der Polizei - Wenn die Kanzlerin im eigenen Kiez bangt - Rotlicht und Heizpilz - Trinken für den Regenwald - Jeder Tag ist Aufräumtag - Schwachsinn Weltumrundung - Wenn Männer ihr Fahrrad „Gattin“ nennen und dazu mindestens drei Wildgänse.

as kann Joe Biden außer Nicht-Trump-Sein? - In der 125. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sich die politische Kultur in den USA reparieren läßt, ob die Deutschen wieder mehr Corona-Vorsicht walten lassen, warum die Kanzlerin den eigenen Kiez kritisiert, was das Umrunden der Welt mit Arroganz zu tun hat, ob sich mit einer Heizpilzabgabe der Regenwald retten läßt, warum ein Gewehr auf dem Schrank liegt und weshalb Märchen manchmal merkwürdige Wertvorstellungen transportieren. Dazu: der Dalai Lama.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts